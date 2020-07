Bromfietser overleden na zwaar ongeval in Aartselaar

Aartselaar - Bij een zwaar verkeersongeval in Aartselaar is vrijdag een bromfietser overleden. Hij botste met een auto op het kruispunt van de Boomse Steenweg en de Pierstraat. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

“Het ongeval gebeurde vanmorgen rond 6u. De bromfietser reed op de Boomse Steenweg in de richting van Antwerpen. Op het kruispunt met de Pierstraat kwam het tot een botsing met een personenwagen”, zegt Robert Verschueren van politiezone Hekla. “De bromfietser werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.”

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Daarvoor was de Boomse Steenweg een tijdlang versperd ter hoogte van het kruispunt met de Pierstraat. Het ongeval gebeurde aan een kruispunt met verkeerslichten die goed functioneerden.

Foto: BFM

Foto: BFM