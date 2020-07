Kaveh Reazei speelt ook volgend seizoen in dienst van Sporting Charleroi. De Iraanse spits wordt door Club Brugge opnieuw verhuurd aan de Zebra’s.

De 28-jarige Rezaei maakte in de zomer van 2018 voor 5 miljoen de overstap van Charleroi naar Club, maar kwam tot amper één doelpunt in veertien optredens voor blauw-zwart. Bij Charleroi voelt hij zich wel in zijn sas en scoorde hij vorig seizoen twaalf goals.