KMI verhoogt waarschuwing naar code oranje voor heel Vlaanderen, behalve de kust: dagrecord uit 1943 in Ukkel al gebroken

Het venijn zit in de staart: na een middelmatige juli sluit de 31ste de maand allicht af als warmste dag van het jaar. Met temperaturen tot 37 graden wordt het vandaag tropisch warm. Het KMI kondigde vrijdagnamiddag code oranje af voor heel Vlaanderen, Waals-Brabant en Henegouwen. Enkel de kust en de Ardennen krijgen code geel. En het dagrecord uit 1943 is ondertussen al verbroken.

Om 13 uur was het in Ukkel al 32,4 graden. Daarmee werd het dagrecord van 31,7 graden uit 1943 verbroken. Dat meldde weerman David Dehenauw op Twitter.

Nu al 32,4 graden in Ukkel. Het dagrecord van 31,7 graden uit 1943 is reeds geschiedenis. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 31, 2020

Juli deed het dit jaar verrassend gewoontjes, toch krijgen we vandaag nog een pittige 36 graden op ons bord. Aan zee denken weermannen dat het kwik tot 33 graden haalt, op de Hoge Venen wordt het 30 graden en in Henegouwen kan de temperatuur zelfs oplopen tot 37 graden. Zweten en puffen dus, al is het morgen grotendeels alweer voorbij, dan daalt het kwik alweer tot een 27 a 33 graden.

Foto: KMI

Toch waarschuwt het KMI voor hoge temperaturen met kleurcode geel. Dat betekent dat we voorzichtig moeten zijn en het aangeraden is om ouderen en zwakkere mensen meer water te laten drinken en dat ze beter uit de zon blijven. Bij code oranje - afgekondigd als het warmer wordt dan 34 graden en op de middag afgekondigd voor héél Vlaanderen, Waals-Brabant en Henegouwen - worden enkele maatregelen noodzakelijk. Dan moeten we regelmatig drinken, ons lichter kleden, de dag in koelere ruimten doorbrengen en licht verteerbaar voedsel in kleinere porties eten.

Tegen de avond kan het weer wat ontaarden in onweersbuien, zeker in het westen van het land. “De kans is vrij klein”, waarschuwt Noodweer Benelux, “maar als de buien ontstaan kan er hagel en felle wind zijn.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het erg zacht en is er kans op een bui of een onweer. De minima liggen tussen de 17 en 23 graden.

Zaterdag is het in het westen eerst overwegend bewolkt weer, gevolgd door vrij zonnig weer in de namiddag. Elders wisselen wolkenvelden af met soms brede opklaringen. Vooral in de oostelijke landshelft kunnen er enkele lokale buien vallen. Vanuit het westen stroomt er geleidelijk minder warme lucht over ons land, maar we bereiken nog maxima van 23 of 24 graden aan zee tot 32 graden in het oosten en in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot meestal matig uit westelijke richtingen.

Zaterdagavond en ­-nacht is het wisselend tot soms zwaarbewolkt in de oostelijke landshelft. Daar kunnen er enkele lokale buien vallen. Elders is het licht­ tot wisselend bewolkt en overwegend droog. De minima schommelen tussen 14 en 18 graden bij een zwak of matige wind uit het westen tot zuidwesten.

