Hoe zwaar is de economie getroffen? Wie gaat de coronacrisis het hardst voelen? En wie zal ervoor opdraaien?

Sectoren met de laagste lonen voelen de coronacrisis het hardst en het zal zeker tot 2023 duren voor de economie zich heeft hersteld, zo voorspellen economen. Maar zelfs dan zijn we er nog niet vanaf. Want alle steunmaatregelen die de overheid nu neemt, moeten op de een of andere manier betaald worden. Door extra belastingen waar niemand aan zal kunnen ontsnappen.