Nieuwe grafiek toont opvallende curve: wat als we bubbels niet verkleind hadden?

Op de persconferentie van het Crisiscentrum haalde viroloog Boudewijn Catry een boeiende grafiek aan, gemaakt door de UHasselt en de Antwerpse universiteit.

De grafiek toont twee scenario’s: één waarin we onze bubbels van 15 niet hadden verstrengd en één als we de huidige maatregelen aanhouden. Beide curves verschillen sterk en zonder ingreep zouden we heel snel een piek in het aantal ziekenhuisopnames krijgen. Wanneer we ons gedrag dus wel aanpassen - zoals de Veiligheidsraad begin deze week verplichtte - dan gaat de curve veel minder steil omhoog en kunnen we het aantal ziekenhuisopnames goed onder controle houden.

De huidige cijfers tonen aan dat we nog steeds in een stijgende fase zitten. Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat alweer in stijgende lijn. “In de ziekenhuizen werden gemiddeld 24 nieuwe patiënten per dag opgenomen, 60 procent meer dan een week eerder”, zegt Catry. “Er liggen 267 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 42 op intensieve zorgen. Er stierven ook gemiddeld 3 mensen per dag. Het aantal infecties en opnames neemt nog steeds toe. Dat zal nog even doorgaan, het duurt nog even voor we effect van de maatregelen zullen zien. We moeten dus nog even volhouden voor er beterschap komt.”