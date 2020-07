Lierenaren storen zich aan affiche met blote vrouw: “Kan tot ongevallen leiden”

Lier - In Lier neemt een handvol inwoners aanstoot aan een spandoek dat al geruime tijd aan de gevel van een plaatselijk museum hangt en die een kunsttentoonstelling aanprijst. Er staat een vrouw op in vol ornaat, frontaal gefotografeerd en met alleen een bloemenkrans op haar hoofd.

Zoveel bloot vinden een paar Lierenaren hoogst ongepast. Ze hebben het stadsbestuur gevraagd om de affiche te verwijderen. De affiche trekt te veel de aandacht en kan tot ongevallen leiden, redeneren ze. Want automobilisten zouden al te zeer worden afgeleid door al dat vrouwelijk naakt.

Minirok

Het stadsbestuur is niet van plan in te gaan op de verzuchtingen van de klagers. “Dit valt onder de noemer artistieke vrijheid”, zegt de schepen van Musea Rik Verwaest (N-VA). “We gaan ons daar niet mee bemoeien.”

Ook Walter Grootaers , Open VLD-schepen van Stadsontwikkeling en Milieu in Lier, mengt zich in het debat. Hij vindt de heisa over de affiche bedenkelijk. “Wie daardoor is afgeleid achter het stuur, zal dat ook zijn als een vrouw in een minirok passeert. Het aantal mensen dat hier aanstoot aan neemt is trouwens bijzonder klein. Niemand die ik ken, stoort zich eraan.” Er zijn tot nu nog maar drie klachten binnengelopen bij het stadsbestuur.

De affiche kondigt de tentoonstelling Anastasia aan in het plaatselijke Timmermans-Opsomerhuis, die nog tot 16 augustus te bekijken is.