Sint-Martens-Latem -

De zaakvoerder van het bekende kreeftenrestaurant L’Homard Bizarre in Sint-Martens-Latem zit in zak en as. Door de strengere coronaregels loopt zijn zaak leeg. “We zijn 20 jaar bezig, maar wat een jubileumjaar moest zijn, dreigt een bloedbad te worden.”