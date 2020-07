Oostendse stranden vandaag zo goed als volzet

Oostende - De drie centrumstranden in Oostende zijn met meer dan 13.000 reservaties op vrijdag zo goed als volzet. De stad verwachtte een druk weekend en voerde voor de drie centrumstranden een reservatiesysteem in, met name van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Per dag zijn op de drie stranden in totaal 15.000 mensen toegelaten. Stad Oostende roept mensen op hun bezoek goed te plannen en meteen naar de andere, minder drukke stranden te komen in de badstad.

Voor de drie stranden zijn er al meer dan 13.000 reservaties geregistreerd terwijl de maximumcapaciteit 15.000 is. De capaciteit op de strandzones Groeistrand en Groot Strand in het centrum is daarmee volledig ingenomen. Mensen die vrijdag alsnog willen afreizen, kunnen nog steeds een aanmelding maken op het Klein Strand. Deze zone is wel onbewaakt en er mag dus niet gezwommen worden.

“We hebben natuurlijk nog andere stranden in Oostende waarvoor er geen aanmelding nodig is en waar het veel minder druk is. Bezoekers kijken best vóór ze afreizen naar welk strand ze willen komen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Het zomerteam zal mensen begeleiden en sensibiliseren om de drukte goed te spreiden.

Voor de komende dagen is er wel nog voldoende capaciteit op de verschillende stranden met het aanmeldingssysteem. Zo zijn er morgen zaterdag al 6.000 aanmeldingen en op zondag gaven al 2.500 mensen aan naar het Oostendse strand af te reizen.

Aanmelden voor het weekend is dus nog steeds mogelijk via visitoostende.be/strand of via het gratis nummer 0800/62.167. Deze aanmelding garandeert je een plekje op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14.00 uur.