Formulier verplicht vanaf morgen voor wie terugkeert van reis: “Zonder code raak je vliegtuig niet op”

Belgen die terugkeren van vakantie zullen vanaf 1 augustus een zogenoemd Passenger Locator Form moeten invullen, zei Gino Claes vanmorgen op de persconferentie van het Crisiscentrum. Dat document moet helpen de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

“Het Passenger Locator Form bestaat al een tijd en gebruikten we bijvoorbeeld ook al ten tijde van een ebola-uitbraak”, zegt Gino Claes, die vanuit de FOD Volksgezondheid de uitrol van het formulier beheert. “Dat document is nu verfijnd en vertaald in de drie landstalen. Bedoeling is dat iedereen die terugkeert van vakantie het document invult. Het is beschikbaar op de websites van dienst Buitenlandse Zaken, Vreemdelingenzaken en Volksgezondheid Je mag het al 48 uur voor de afreis invullen, maar niet vroeger. Het neemt maar een paar minuten in beslag.”

“Het is de bedoeling dat je je persoonlijke gegevens invult”, zegt Claes. “Waar je hoe lang verbleven hebt en – als je met het vliegtuig reist – waar je op het vliegtuig zit. Eens je het invult, krijg je een QR-code toegestuurd per mail als bewijs dat je het juist ingediend hebt. Wie met het vliegtuig reist, zal die code voor het opstijgen moeten tonen. Er is een kleine uitzondering voor reizigers die minder dan 48 uur in het buitenland waren én niet per boot of vliegtuig reisden: deze groep hoeft het document niet in te vullen.”

De bedoeling van het formulier is vooral te kunnen helpen bij contact tracing en reizigers te informeren. “Als je terugkeert uit een groene of oranje zone, word je kort na je reis ook nog verwittigd als je bestemming plots toch code rood zou krijgen. Je wordt ook op de hoogte gebracht als een medereiziger positief test.”

“Als je beschouwd wordt als risicopatiënt - dat wil zeggen: je keert terug uit een rode zone - dan krijg je een sms waarin je gevraagd wordt om in quarantaine te gaan. Met die sms moet je ook naar de dokter die je zal doorverwijzen voor een test. Een tweede sms bevat een coupon waarmee je de test kan laten afnemen. Die gegevens worden gekoppeld en als je samen met iemand reisde die positief testte, dan word je verwittigd. De gegevens worden 28 dagen bewaard, nadien worden ze verwijderd.”

Gino Claes wil er nog op wijzen dat de maatregelen verplicht zijn. “Zowel het invullen van het formulier als de zelfdisolatie en de coronatest mocht je terugkeren uit een rode zone. Die maatregelen zijn bindend.”