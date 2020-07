De spanning stijgt: OH Leuven maakt zich klaar voor de match van het jaar

Bij OHL weten ze nog nauwelijks wat te denken en te voelen in aanloop naar de promotiefinale van zondag tegen Beerschot. Onzekerheid, vertrouwen, angst en opwinding, alles is aanwezig. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt nu ook nog dat topschutter Thomas Henry een clausule in zijn contract heeft waardoor hij kan vertrekken als OHL niet promoveert. Een overzicht van hoe ze in Leuven toeleven naar de match van het jaar.