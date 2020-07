Mo Messoudi wikt en weegt de kansen van zijn ex-clubs: “Als Beerschot tegen OHL kan scoren, promoveert het”

Mo Messoudi is zondag niet van de partij aan den Dreef. De ex-profvoetballer van onder andere Beerschot en OH Leuven zal de match wel live analyseren in de studio van Proximus in Brussel. “Ik zal neutraal zijn in mijn wedstrijdanalyse, maar ik hoop natuurlijk dat Beerschot het haalt. Derde keer, goede keer.”