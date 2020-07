De koppige golden boys van Filips de Goede

Gent / Brugge - Je hebt het misschien zelf al gemerkt, en er is een goede kans dat zelfs jij er eentje bent: een koppigaard. Want Vlamingen, dat kunnen verduveld koppige duvels zijn. En dat is al eeuwenlang het geval. Ook Bourgondisch hertog Filips de Goede kon ervan meespreken.

Tegenwerken, dat konden Vlamingen ook toen als de besten. Maar toch groeiden twee van die koppigaards uit tot zijn golden boys. En dat heeft hen geen windeieren gelegd. Samen met bestsellerschrijver van “De Bourgondiërs”, Bart Van Loo, loeren we binnen in de verblijven van deze middeleeuwse goudhaantjes. En legt Van Loo uit waarom dat verblijf zelfs kan vergeleken worden met de loge van het voetbalstadion van Anderlecht…

Schilderde Jan Van Eyck het Lam Gods in Gent of in Brugge? De twee steden strijden nog altijd om de eer

Dit sprookjesachtige paleis uit de Middeleeuwen heeft een verrassing in petto

Het geheim van Halle – en dat is geen hyacint, maar een griepdode