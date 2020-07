“Bill Clinton gezien op Epsteins ‘orgie-eiland’ met twee jonge meisjes”

In de tientallen nieuwe documenten die donderdag openbaar zijn gemaakt met betrekking tot de omgang van Ghislaine Maxwell met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein, is te lezen dat Epsteins vermeende seksslavin Virginia Giuffre de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton op het ’orgie-eiland’ van Jeffrey Epstein heeft gezien met twee jonge meisjes.

Giuffre vertelde een advocaat dat Bill Clinton te gast was op het privé-eiland van Epstein op de Amerikaanse Maagdeneilanden. In de documentaire over Epstein, Filty Rich, noemde zij het een ‘orgie-eiland’.

“Weet je, ik herinner me dat ik Jeffrey heb gevraagd wat Bill Clinton hier (op het eiland, red.) doet”, zei Giuffre tegen de advocaat volgens een transcriptie van het gesprek. Giuffre voegde eraan toe dat Epstein haar vraag lachend beantwoordde met: ”Wel, hij is me een gunst verschuldigd.”

“Hij heeft me nooit verteld wat voor gunsten het waren”, aldus Giuffre. “Ik heb het nooit geweten. Ik wist niet of hij het meende.” Volgens Giuffre waren naast Epstein en Clinton ook Maxwell, Emmy (vermoedelijk Maxwells assistente) en “twee jonge meisjes uit New York” aanwezig. Clinton heeft altijd volgehouden dat hij nooit op het ’orgie-eiland’ op de Maagdeneilanden, noch in de optrekjes van Epstein is geweest.