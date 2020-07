Zeventiger rijdt al 43 jaar zonder rijbewijs

Leuven -

De Leuvense lokale politie heeft donderdag een 76-jarige man tegengehouden die al 43 jaar rondreed zonder rijbewijs. De man uit Kessel-Lo was met zijn auto onderweg toen hij op de Leuvense ring opgemerkt werd door een motoragent. Bij controle bleek dat de man in de jaren zeventig zijn rijbewijs was kwijtgespeeld en nooit de nodige examens had afgelegd om dat opnieuw te bekomen. Hij was al die tijd wel blijven rondrijden.