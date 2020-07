Legermuseum verovert afgedankt ‘werkpaard van de luchtmacht’

Brussel - Van troepentransport over het ophalen van kisten van de slachtoffers van het busongeval in Sierre tot voedsel droppen: geen wonder dat de negen afgedankte C-130-transportvliegtuigen van Defensie liefkozend ‘werkpaarden van de luchtmacht’ genoemd worden. In het Legermuseum kan je er binnenkort eentje van dichterbij bestuderen.

Luchtvaartdienstverlener Sabena Aerospace is sinds vorige week de nieuwe eigenaar van de afgedankte transportvliegtuigen van Defensie. Niet van 9 toestellen, zoals aanvankelijk werd gezegd en zoals het ook vermeld stond in de advertentie die Defensie plaatste, maar van 8 toestellen. “Want een C-130 of Hercules zal binnen het patrimonium van het War Heritage Institute (WHI) blijven”, zegt Defensie. Het toestel krijgt een plaats in het Legermuseum in Brussel. Hoeveel ons land gekregen heeft voor de 8 toestellen, samen met alle reserveonderdelen en wisselstukken, daar wordt niet over gecommuniceerd.

Busongeval in Sierre

“Door het binnenhalen van deze aanbesteding kan Sabena Aerospace actief blijven op haar C130-onderhoudslijn in België”, zegt CEO Stephane Burton. Maar of de toestellen opgelapt worden of als wisselstukken zullen worden gebruikt, is niet duidelijk. De C-130-vrachtvliegtuigen werden al sinds begin jaren 70 gebruikt bij Defensie. Het leger bestelde er toen twaalf bij de Amerikaanse vliegtuigconstructeur Lockheed Martin. De werkpaarden van de luchtmacht, zoals ze werden genoemd, worden vervangen door A400M-toestellen van de Europese constructeur Airbus. De C-130-toestellen werden in de loop der jaren voor zowat alle opdrachten ingezet. Van troepentransporten tot voedsel droppen. Maar ze haalden bijvoorbeeld ook de 28 kisten op van de dodelijke slachtoffers van het busongeval in Sierre, in maart 2012.

