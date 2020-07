Marc Brys over promotiefinale en competitieformat: “Alles is al 37 keer herroepen, dus we focussen gewoon op de match”

Of er volgend seizoen nu 16, 17 of 18 clubs in 1A spelen, OHL-trainer Marc Brys wil er nu niet mee bezig zijn. Dat zei hij op zijn persbabbel in aanloop naar de promotiefinale van zondag tegen Beerschot. De recentste ontwikkelingen binnen de Pro League brengen hem niet uit zijn concentratie. “Alles is al 37 keer herroepen, dus we kunnen ons daar niet mee bezighouden en focussen gewoon op de match.”

Een persconferentie in een bijzonder sfeertje, zo kan je de babbel met Marc Brys vrijdagmiddag op Den Dreef wel noemen. Terwijl hij moest vooruitblikken op de promotiefinale, zat de Algemene Vergadering van de Pro League samen om het over het competitieformat te hebben. De kans dat de promotiefinale nog van belang is, werd live tijdens de persbabbel een stuk kleiner.

“Als staf proberen we ons daar al twee maanden van af te schermen”, zegt Brys over de soap in de Pro League. “Gelukkig gingen de spelers daar in mee. Ik heb de afgelopen weken geen enkele vraag gekregen over hoe het nu zit met het competitieformat. Alles is al 37 keer herroepen, dus we kunnen ons daar niet mee bezighouden en focussen gewoon op de match. Ik hoop ook oprecht dat we zondag gaan spelen, dat is het mooiste.”

Brys kwam op een wel heel bijzonder moment aan het roer bij OHL. De heenwedstrijd van de promotiefinale verloren de Leuvenaars (met 1-0) nog onder Vincent Euvrard. De Antwerpse coach moest in zijn eerste weken bovendien meteen met corona én een soap rond het competitieformat dealen. “En toch zijn we er klaar voor, de honger is groot. Ik vond de spelersgroep niet echt een groep toen ik hier toekwam, maar nu zijn we veel hechter.”

De wedstrijd van zondag heeft voor de nieuwe coach van OHL nog een extra cachet. Hij treft zijn ex-club, waar ondertussen zijn leerling Hernan Losada aan het roer staat. “Wij hebben geen geheimen meer voor elkaar, maar het is ook niet de krachtmeting die de pers er van maakt. Het gaat niet over de coaches, we willen gewoon promoveren.”

Het gerucht dat Losada vorige week aan het trainingsveld stond van de Leuvenaars, doet Brys af als onzin. “Daar zou hij zich niet toe verlagen, maar als hij er had gestaan, had ik hem zeker een stoel en een koffie gegeven”, besluit de OHL-coach.