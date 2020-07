Drukte op vakantiewegen nu al op gang gekomen

In de aanloop naar wat waarschijnlijk de drukste zaterdag van de hele zomervakantie wordt is er nu al sprake van druk verkeer op verschillende vakantie-assen. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAB vrijdagnamiddag.

Dat is onder meer het geval in Zuid-Duitsland, vooral voor het vakantieverkeer ten zuiden van München, waar automobilisten 2 uur verliezen op de A7 tussen Würzburg en Ulm via Feuchtwangen. In de andere richting moet er daar zelfs 2 uur en 40 minuten extra worden gerekend.

In Frankrijk is er druk verkeer op de A7 Lyon - Orange (+1 uur 10 minuten) en tussen Parijs en Bordeaux (+35 minuten). Voor de Mont-Blanctunnel moeten bestuurders 40 minuten extra rekenen. Ook richting Noorden is het opvallend drukker dan vorig jaar, toen er op dit moment nog geen files waren.

In Italië verliezen automobilisten momenteel 1 uur op de A10 tussen Frankrijk (Menton) en Genua en nog eens 1 uur en 5 minuten op de A12 tussen Genua en Pisa. Het verkeer in Oostenrijk staat er beter voor met momenteel slechts 45 minuten vertraging voor de Karawankentunnel richting Slovenië. In Zwitserland komt er vooral tijd bij voor de Gotthardtunnel, en dat in beide richtingen (+30 minuten richting Zuiden en +1 uur richting Noorden).

In eigen land is er nu vooral sprake van druk verkeer op de wegen rond Antwerpen.