De Nederlander Sven Botman (20) verhuist van Ajax naar het Franse Rijsel, zo raakte vrijdag bekend. De nummer vier uit de Ligue 1 heeft acht miljoen euro veil voor de centrale verdediger.

Botman is een jeugdproduct van Ajax maar speelde er nooit in het eerste elftal. Vorig seizoen werd hij door de Amsterdammers uitgeleend aan Heerenveen. Bij de Friezen was hij een vaste waarde achterin.

Botman ondertekende bij le LOSC een contract voor vijf seizoenen.