Met 18 clubs en mini-play-offs: alles wat u moet weten over het nieuwe competitieformat

De Pro League heeft vandaag in het Crowne Plaza Hotel in Diegem de belangrijkste knopen doorgehakt over het competitieformat voor volgend seizoen. Alle vragen en antwoorden op een rijtje.

Wat is de voornaamste beslissing?

In de Jupiler Pro League de komende twee jaar een competitie betwist worden met 18 ploegen en play-offs. In seizoen 2020-2021 zal Waasland-Beveren daarbij zijn, net als OH Leuven en Beerschot.

Wat lag er nog op tafel?

Afgelopen donderdag oordeelde de ondernemingsrechtbank in Dendermonde dat Waasland Beveren opnieuw moest worden opgenomen op de kalender van 1A. Zo niet, volgde er een dwangsom van 2,5 miljoen euro per match die zonder hen wordt afgetrapt. Als Waasland-Beveren niet in 1A werd opgenomen, zouden ze een nieuw kort geding aanspannen en stappen ze weer naar het BAS. Een probleem, want de Pro League had al een kalender klaar met 16 clubs, met de winnaar van de promotiefinale en zonder Waasland-Beveren.

Wat waren de mogelijke opties?

De Pro League plooide al snel om het format met 16 ploegen, zonder Waasland-Beveren, naar de prullenmand te verwijzen. Door het wegvallen van dit plan A, werd er gestemd over een competitie met 17 (met Waasland-Beveren) of een competitie met 18 ploegen, met Waasland-Beveren, OHL én Beerschot.

Waasland-Beveren haalt zijn gram en speelt volgend jaar in 1A Foto: Photo News

Hoe verliep de stemming?

De eerste stemronde leverde geen noodzakelijke tweederdemeerderheid op. Noch voor een competitie met 17, noch voor eentje met 18 ploegen.

Na de tweede stemronde viel de optie met 17 ploegen af. Finaal werd er een tweederdemeerderheid gevonden voor een competitie met 18 ploegen.

Hoe zien de play-offs eruit?

Volgend seizoen wordt afgesloten met ‘mini play-offs.’

De nummers 1 tot 4 na de reguliere competitie zullen in de zogenaamde ‘Champions Play-off’ spelen om de titel en het extra Champions League-ticket. De halvering van de punten blijft daarbij behouden.

Wat zijn de gevolgen voor de promotiefinale?

De promotiefinale tussen OHL en Beerschot gaat zondag in principe gewoon door. Op die manier kunnen onverwachte juridische discussies vermeden worden.

Wat met 1B?

Nu OHL en Beerschot en zeker zijn van een plekje in 1A, dreigde 1B te verzanden in een competitie met slechts zes ploegen. De Pro League besliste dat er volgend seizoen een competitie met zeven ploegen komt in 1B, met om het weekend een andere ploeg die vrij is

Een bizarre oplossing, ware het niet dat slechts zeven niet-1A ploegen een licentie voor profvoetbal op zak hebben. Lierse-Kempenzonen kan op die manier promoveren uit de amateurreeksen, omdat geel-zwarten ook een proflicentie hebben. Er lag even een voorstel op tafel om ook één belofteploeg te laten meedoen in 1B, maar dat werd dan opzijgeschoven.

Wie zijn de grote verliezers?

CEO Pierre François wou vasthouden aan het competitieformat met 16 (zonder Waasland-Beveren). De gewezen jurist maakte zich sterk dat nieuwe rechtszaken omzeild konden worden door een andere motivering op te stellen, maar François bijt nu in het zand.

Is de nieuwe rechtenhouder Eleven Sports nu ook tevreden?

Ja. De tv-rechtenhouder riskeerde om geld terug te claimen als niet het vereiste aantal speeldagen kan worden gespeeld. Zij waren dus voorstander van een competitie met veel speeldagen en play-offs.

OFFICIEEL | Er werd een akkoord bereikt: 1A wordt volgend seizoen met 18 ploegen gespeeld. Meer info volgt later. 🇧🇪 #HomeOfBelgianFootball pic.twitter.com/chiauPbNj6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 31, 2020

Is al het juridisch gebakkelei nu definitief van de baan?

Helaas niet. In een competitie 18 ploegen kan ook Westerlo nog een plekje in 1A claimen. Westerlo eindigde het seizoen in 1B namelijk met de meeste punten en claimden eerder al hun plek in de hoogste afdeling. Het is wel niet zeker dat de Kemphanen dit nu opnieuw zullen doen.