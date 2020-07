Beerschot-voorzitter Francis Vrancken: “Euforie is enorm, maar zondag willen we absoluut nog kampioen spelen”

Beerschot werd op de Algemene Vergadering niet vertegenwoordigd door Walter Damen, die is op vakantie. Luc Neefs, de rechterhand van voorzitter Francis Vrancken bij DCA nam de honneurs waar. Beide heren stonden de hele middag in nauw contact. “Het werd al redelijk snel duidelijk dat er niet veel opties mogelijk waren”, zegt Vrancken als we hem aan de lijn krijgen. “Door de uitspraak van de rechtbank in Dendermonde waren de kaarten al geschud in het voordeel van Waasland-Beveren, maar zag het er ook goed uit voor OH Leuven en Beerschot.”