Dertiger neergestoken op Flageyplein in Elsene

Brussel / Elsene - Op het Flageyplein in Elsene is donderdagavond een 34-jarige man neergestoken. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De politie heeft intussen al een verdachte van de steekpartij opgepakt. Die man wordt vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, zo meldt het parket.

Het incident vond donderdagavond omstreeks 22.00 uur plaats, toen twee mannen het om een nog onduidelijke reden aan de stok kregen. Een van beiden haalde een mes boven en stak zijn tegenstrever in de buik. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert intussen niet meer in levensgevaar.

De 28-jarige man die uithaalde met het mes, werd door de politie ingerekend. Het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel zou geplaatst worden voor poging doodslag. De man is geen onbekende voor justitie.