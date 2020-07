Ondanks racisme-rel en heen en weer gescheld: populair voetbalprogramma ‘Veronica inside’ komt terug

Het populaire Nederlandse voetbalprogramma Veronica Inside komt toch terug. Er waren twijfels gerezen na een racisme-rel en daaropvolgende ruzie tussen de presentatoren, maar in een persbericht laat de Nederlandse tv-maker John de Mol weten dat de beslissing genomen is om nieuwe afleveringen te gaan opnemen.

“Onderling vertrouwen en een goede chemie tussen deze mannen vormen de basis waarop we al zo’n 13 jaar lang succesvol zijn, met alle ups en downs van dien”, staat te lezen in het persbericht. Dat laatste is niet gelogen: sinds eind juni bevond de verstandhouding zich in een fameuze down.

Dat was een gevolg van een racistische uitspraak van Johan Derksen, die het programma samen met René van der Gijp en Wilfred Genee presenteert. Hij had opmerkingen gemaakt over een Black lives matter-betoging die bij veel kijkers, adverteerders en zelfs bij het Nederlandse nationale voetbalelftal in het verkeerde keelgat schoten.

De vrees was zo groot dat ze kijkers, adverteerders en de rechten om nog voetbalbeelden te brengen zouden verliezen dat de drie een excuusaflevering moesten maken, waarin ze onder meer door een zwarte advocate en een oud-voetballer op de rooster gelegd werden. Het leidde ook nog tot ruzie tussen een publiek uitgesmeerde ruzie tussen de presentatoren, en daarmee leek het einde van het programma een feit.

11 september

Maar zover is het dus niet gekomen. Donderdagmiddag kwamen de drie presentatoren samen in een hotel in Zwollen om over de situatie te praten, melden Nederlandse media, en daar kwamen ze overeen om de strijdbijl te begraven. Vanaf 11 september zullen ze opnieuw hun populaire programma maken.

“Het zou zonde zijn wanneer één uitzonderlijk conflict het einde van dit programma had betekend”, zegt John de Mol nog in het persbericht. “Ik ben vooral blij voor die grote schare fans, waaronder ikzelf, dat de mannen straks weer met elkaar aan tafel gaan zitten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de chemie tussen dit illustere trio weer voelbaar zal zijn.”