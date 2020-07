Ibrahimovic langer bij AC Milan, aldus La Gazetta dello Sport

Goed nieuws voor de tifosi van AC Milaan. La Gazetta Dello Sport meldt immers dat Zlatan Ibrahimovic ook na dit seizoen voor de huidige nummer zes in de Serie A zal uitkomen. Volgens de Italiaanse krant zal de 38-jarige Zweed binnenkort samenzitten met de clubleiding om te spreken over een nieuw contract.

Volgens de krant zal Ibrahimovic met zijn nieuwe contract ongeveer vier miljoen euro per jaar gaan verdienen. Via bonussen kan dat bedrag zelfs nog oplopen. Hoe lang de Zweed kan bijtekenen en wanneer de gesprekken plaats zullen vinden is echter niet geweten. Het huidige contract van Ibrahimovic loopt eind deze maand af.

In Milaan zullen ze erg blij zijn met dat nieuws, want Ibrahimovic blijft een belangrijke speler voor het team. De teller van de aanvaller staat dit seizoen op negen goals en vijf assists in zeventien wedstrijden. Afgelopen week scoorde hij nog tweemaal in de gewonnen midweekwestrijd tegen Sampdoria.

La Gazetta stelt ook dat Ibrahimovic gelooft in de weg die onder trainer Stefano Pioli is ingeslagen. Sinds de hervatting na de coronabreak verloor de ploeg van Alexis Saelemaekers nog geen enkele wedstrijd en veroverde het een ticket voor de Europa League. Zaterdagavond sluit Milan zijn seizoen af met een thuiswedstrijd tegen het Cagliari van Radja Naingolan.