Het Vlaamse ‘Tsjernobylkoppel’ dat hun fermette voor het lelijkste gebouw van de stad verruilde

Een fermette met tuin ruilen voor een appartement twaalf hoog in het lelijkste gebouw van de kust? Rik Demonie en Annick ­Verschaeve ­deden het. En ze zijn ­lyrisch over hun nieuwe woonst. “Zeezicht vooraan, zicht op de stad ­achteraan, en elke dag wandelen op de dijk. Eén woord maar: wauw!” Al is het ook een zomer in ­mineur. De eerste in een kwarteeuw waarin ze geen kind van ­Tsjernobyl naar hier halen, om het een maand te voorzien van verse Vlaamse lucht. De schuld van corona. Gelukkig is er wodka.