Waasland-Beveren en voorzitter Huyck blijven in 1A: “Blij en dankbaar om eindelijk ons gelijk te halen”

De aanhouder wint. Waasland-Beveren speelt volgend seizoen opnieuw in 1A. Tot opluchting van voorzitter Dirk Huyck. Het nieuws werd door spelers, technische staf en medewerkers uiteraard op luid gejuich onthaald.

“Ik ben uiteraard heel blij met deze beslissing”, vertelt Huyck na tweeënhalve maand onduidelijkheid. “Ik ben blij dat de collega-clubs ook hebben ingezien dat het oneerlijk zou zijn mochten wij al enige ploeg worden gestraft tijdens een crisisperiode.”

“Het is alleen jammer dat er vele rechtszaken aan vooraf gingen, dat heeft als mens een tol geëist. De piste van 16 profclubs in 1A werd vandaag heel snel verlaten. Dat was heel belangrijk. Bovendien is er een goede consensus gevonden over het aantal seizoenen. Er is gekozen voor de gulden middenweg.”

“Als club zijn we natuurlijk blij dat we eindelijk ons gelijk gehaald hebben. Maar we zijn ook dankbaar voor de collega’s die ons blijven steunen zijn. Van in het begin leefde het gevoel dat we moesten blijven vechten voor onze rechten. Iets wat we ook gedaan hebben. Dat zijn we verplicht aan iedereen die de club een warm hard toedraagt.”

“Onze eerste zorg is nu met z’n allen deze gezondheidscrisis zo goed als mogelijk door te komen. Dat is het belangrijkste. Maar sportief ligt er ook veel werk op tafel om een competitieve kern samen te stellen voor 1A. Hopelijk kunnen we de komende dagen een aantal dossiers definitief afronden.”

“We willen er samen met onze supporters een beter jaar van maken. Want dit was een helse periode voor de club. We gaan nu gemotiveerder dan ooit aan de slag en laten zien dat we ook thuishoren op het hoogste niveau. Tot slot een speciaal woordje van dank ook aan de advocaten die fantastisch werk hebben geleverd.”