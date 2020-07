Gouverneur wil Antwerpenaren niet weren aan kust: “Wie zich altijd aan de regels heeft gehouden, is welkom”

Koksijde / Brugge / Oostende / Middelkerke -

Ze mag dan sinds 2009 de wat oubollig klinkende titel van arrondissementscommissaris dragen, in de praktijk is Anne Martens (50) niet alleen de rechterhand van de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé, ze is ook bevoegd voor de noodplanning in de provincie. Nu de gouverneur met vakantie is, vervangt zij hem. De dochter van voormalig premier wijlen Wilfried Martens is dus perfect op de hoogte van wat in deze tijden van crisis moet gebeuren. En dat heeft zij de voorbije weken meermaals duidelijk gemaakt.