Veel volk aan de kust op heetste zomerdag maar draagt iedereen wel zijn mondmasker?

Vandaag is voorlopig de warmste zomerdag met temperaturen die in het binnenland een stuk boven de dertig graden gaan. Toch is onze kust vrijdagnamiddag op de Westtoer-druktebarometer een groene (gezellig druk) strook die enkel in De Haan, Blankenberge en Oostende geel (druk) kleurt. Maar nergens oranje (zeer druk).