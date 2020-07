Philippe Clement kijkt (ondanks spelersplaagje) uit naar bekerfinale tegen Antwerp: “Mijn groep staat verder dan enkele maanden geleden”

Geen miserie met corona bij Club Brugge, wél met de darmen. Afgelopen nacht kampten Ricca, Mechele, Balanta en Dennis met een plaagje. Zij verschenen niet op de mat van het Koning Boudewijnstadion tijdens de laatste open training van Club Brugge.

“Het heeft niets met covid te maken”, aldus Clement. “Ik had er eigenlijk liefst niets over gezegd tegen jullie, maar straks zullen jullie zelf zien dat ze niet meetrainen. We moeten hopen dat ze fit raken”, aldus Clement. Over die andere twijfelgevallen - Mata, Deli en Diatta - had Clement positief nieuws. “Ze hebben grote delen van de training meegedaan en ik verwacht dat ze fit zullen raken. Al zijn we dat nu nog geen 200 procent zeker. Voor de spelers waren de coronamaanden erg stressvolle tijden. Iedereen wou natuurlijk fit blijven om er zaterdagavond bij te lopen. Uiteindelijk is die periode relatief goed verlopen.”

Zaterdagavond speelt de Brugse succescoach eigenlijk de laatste match van zijn eerste seizoen bij Club. De beker zou een bekroning zijn van een fantastisch jaar. “We kunnen geschiedenis schrijven: de dubbel behalen lukte nog maar een paar keer. Heel mijn groep is daar al maanden mee bezig”, aldus Clement. Qua beleving wordt het wel een speciale: zaterdag zijn er geen supporters aanwezig én de bekerfinale werd enkel voorbereid tijdens oefenwedstrijden. Maar dat hoeft volgens Clement geen probleem te zijn. “Fysiek staat mijn groep verder dan enkele maanden geleden. Tijdens de voorbereiding hebben we meer kunnen doen. We hebben twee systemen gespeeld, waardoor we nu makkelijker kunnen schakelen tussen 3-5-2 en 4-3-3. En de jongens pikken dat heel goed op.”

Foto: BELGA

Lichtpunt Badji

Nog zo’n opsteker na de voorbereiding: de ontwikkeling van Youssouph Badji. Zonder ongelukken staat de 18-jarige Senegalees tegen Antwerp aan de aftrap. “Hij maakte een heel positieve ontwikkeling door. Dat was al zo tijdens zijn eerste maanden hier, maar hij werd toen afgeremd door een blessure. Toen heeft hij karakter getoond: met de kinesisten ging hij keihard aan de slag”, aldus Clement. “Youssouph is heel onbevangen en is niet enkel die grote sterke spits. Hij loopt goed tussen de lijnen, is beweeglijk en speelt op verschillende posities. Voor zijn leeftijd heeft hij al héél interessante dingen laten zien.”

Foto: BELGA

Ruud Vormer: “Antwerp in rol van underdog? Dat doen ze zelf”

Voor Ruud Vormer kan zijn eerste beker worden met Club Brugge na drie titels. Volgens de captain leeft de dubbel enorm in de kleedkamer, ook ondanks het feit dat de finale in een desolaat Koning Boudewijnstadion wordt afgewerkt. “Je moet jezelf opfokken tijdens zo’n wedstrijden. Natuurlijk helpt het publiek ons enorm, maar je leeft in een tunnel. De energie moet uit jezelf komen”, zegt de Nederlander. Ondanks het gebrek aan rivaliteit op de tribunes verwacht Vormer zaterdagavond toch een bitsige partij. “Tegen Lille zag je die agressie toch ook al een beetje: we zijn er klaar voor. Dit is toch opnieuw een prijs die je kan winnen. Het is anders dan normaal, dat weet iedereen. Maar we moeten geen excuses zoeken. We hebben een goede voorbereiding gespeeld. Of het een voordeel is dat onze ploeg intact is gebleven? Dat zal zaterdag moeten blijken. Maar we kennen elkaar natuurlijk, dat is altijd goed.”

Dat laatste is niet bepaald het geval bij Antwerp. The Great Old liet enkele sterkhouders gaan en kijkt vooral naar Club Brugge als torenhoog bekerfavoriet. “Dat Antwerp de underdog is? Ze wentelen zichzelf in de rol. Het is hun beslissing dat ze bepaalde contracten niet verlengen”, aldus Vormer. Op de koop toe heeft Antwerp een nieuwe coach. Leko, de man die Club Brugge in 2018 nog kampioen maakte, zit nu in de andere dug-out. “Ik heb hem twee maanden geleden nog gesproken”, grijnst Vormer. “Ook hij heeft er enorm veel zin in. Het is altijd een beetje speciaal om tegen je oude trainer te spelen.”