Antwerpenaren trekken naar rechter tegen avondklok: “De enige voorgaande werd door de Duitsers opgelegd”

Antwerpen / Dessel - Tien Antwerpenaren willen naar de onderzoeksrechter stappen tegen de avondklok in hun provincie. Ze namen twee advocaten onder de arm om dat juridisch te onderzoeken. “Niet evident, want de enige voorgaande was in 1944. En toen werd het zelfs door de Duitsers opgelegd”, zegt Jean-Marie Demeester, één van de advocaten in kwestie.

Tien mensen uit Antwerpen - allemaal uit de liberale hoek, rechtstreeks en onrechtstreeks politiek actief - willen naar de onderzoeksrechter stappen. Ze zijn niet akkoord met de avondklok die gouverneur Cathy Berx heeft opgelegd. Volgens hen gaat het om “gijzeling en machtsoverschrijding”. Volgens hen gaat de gouverneur haar boekje te buiten en heeft ze het recht niet om mensen te verplichten om thuis te blijven. “Als wij dat zouden doen en dreigen met boetes of arrestaties zouden we al lang opgepakt zijn voor gijzeling”, klinkt het.

De tien stelden twee advocaten van de West-Vlaamse balie in om hen bij te staan. De klacht - met burgerlijke partijstelling - werd nog niet ingediend, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. “We moeten dit wel even goed bekijken”, klinkt het bij advocaten Jean-Marie Demeester en Yen Buytaert. Die laatste staat ook de aanvaller van Brugs burgemeester Dirk De fauw bij, maar is zelf van Antwerpen afkomstig. “Dit is juridisch onontgonnen gebied. We kunnen ons nergens op baseren. De vorige avondklok werd door de Duitsers opgelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En toen was de grondwet opgeschort.”

De advocaten menen dat de gouverneur niet de bevoegdheid had om een avondklok in te voeren. Volgens hen druist die beslissing tegen de grondwet in. “Die avondklok heeft bovendien ook helemaal geen meerwaarde. We zien nu heel wat Antwerpenaren naar West-Vlaanderen afzakken. Dat kan toch ook helemaal niet de bedoeling zijn”, aldus de advocaten.

Ook in het Antwerpse Dessel is er onvrede. Daar trekt D&W, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad, naar de Raad van State om de vernietiging te vragen van de coronamaatregelen die woensdag van kracht werden in de hele provincie Antwerpen. De lokale partij vindt dat er eerst ‘zeer lokale’ maatregelen hadden moeten zijn in de stad Antwerpen en naburige gemeenten en dat de Kempense gemeenten nu onterecht dezelfde verregaande maatregelen moeten ondergaan.

