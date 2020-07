Doof Vlaanderen: “Doven en slechthorenden compleet vergeten bij contacttracing”

Doof Vlaanderen trekt aan de alarmbel over hoe contacttracing momenteel verloopt. “Vrijwel alles gebeurt telefonisch maar de meeste dove mensen zijn telefonisch niet bereikbaar”, klinkt het. “Wij vragen daarom dringend de aanstelling van een dove, gebarentalige contactspeurder die toegang heeft tot de dovengemeenschap en daardoor de doelstellingen van contactopsporing kan helpen verwezenlijken.”

Sinds de opstart van contacttracing begin mei tracht Doof Vlaanderen duidelijk te maken dat de communicatiebarrière tussen horenden en doven of slechthorenden ervoor zorgt dat die laatste groep volledig in de steek gelaten wordt. “Indien dove mensen wel bereikt worden, hebben de contacttracers vaak geen kennis over hoe ze vlot kunnen communiceren” zegt Helga Stevens, algemeen directeur van Doof Vlaanderen. “Dove mensen hebben recht om te communiceren in hun voorkeurstaal. Dit kan in gesproken Nederlands en liplezen, in geschreven Nederlands, via een speech-to-text app, in Vlaamse Gebarentaal... Vooral de groep die Vlaamse Gebarentaal als voorkeurstaal heeft, wordt nu door het beleid in de steek gelaten.”

Vaak wordt voorgesteld een tolk Vlaams Gebarentaal-Nederlands in te zetten maar dat is voor Doof Vlaanderen geen oplossing. “Een tolk is een ‘horend persoon’ en kan als een buitenstaander gezien worden, terwijl vertrouwen in coronacontactonderzoek net belangrijk is”, zegt Stevens. “Wij pleiten daarom voor het aanwerven van een geschikte dove, gebarentalige als (deeltijdse) contactspeurder. Een doof persoon is sociocultureel gezien beter in staat om toegang te krijgen tot de dovengemeenschap en dus beter in staat om de doelstellingen van contactopsporing te helpen verwezenlijken. Net zoals men een medewerker die Poolse roots heeft bij voorkeur zal inzetten om de Poolse gemeenschap te bereiken en niet een tolk Nederlands-Pools.”

De dove medewerker kan ook helpen om informatie te verspreiden in Vlaams Gebarentaal over het coronavirus en de strijd hiertegen. Doof Vlaanderen blijft de hand uitsteken naar de Vlaamse overheid en het consortium voor contactopsporing en hoopt dat er concrete inspanningen worden geleverd om dove mensen daadwerkelijk te bereiken en correct te informeren. Dit is letterlijk van levensbelang. “Preventie is een Vlaamse aangelegenheid en ook binnen de dovengemeenschap is er grote vraag naar informatie over preventiemaatregelen en het waarom hiervan. Tegelijk kan de persoon intern (bij het Agentschap Zorg en Gezondheid) specifieke kennis aanbrengen over de Vlaamse dovengemeenschap en eventuele knelpunten/problemen signaleren”, besluit Stevens.