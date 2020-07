Beestig schattig: prachtige nieuwe beelden vrijgegeven van wolvenwelpjes

Agentschap Natuur en Bos heeft op vrijdag nieuwe beelden vrijgegeven van de vier wolvenwelpjes. Het nageslacht van wolvenkoppel Noëlla en August stelt het duidelijk goed. Op de prachtige beelden is te zien hoe de vier welpjes ongestoord met elkaar spelen.

De welpen zijn intussen drie maanden oud en vormen samen met hun ouders een roedel in het noorden van Limburg. De vier ‘Bosland Daltons’, zoals minister Zuhal Demir (N-VA) ze noemde, zijn de eerste welpjes in België sinds 150 jaar. De dieren worden sterk beschermd door boswachters van het Agentschap Natuur en Bos, de Natuurinspectie en militaire patrouilles. Er is ook een tijdelijk jachtverbod in de zone van het nest. Vorig jaar liep het grondig mis toen wolvin Naya haar welpen zo goed als zeker verloor door jagers.

