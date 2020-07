OH Leuven-CEO Peter Willems: “Deze promotie is een beloning voor alles inspanningen van de afgelopen jaren”

De kogel is door de kerk: zowel Waasland-Beveren, Beerschot als OH Leuven spelen dit seizoen in 1A. Voor OH Leuven-CEO Peter Willems klaart de hemel open, maar tegelijk doet hij ook een oproep naar de supporters. “Ik hoop dat de fans deze promotie veilig vieren, met respect voor de coronaregels.”

Na maanden van onzekerheid verkeert de Leuvense club plots in de zevende hemel. “We zijn verheugd dat we met OH Leuven promoveren naar de Jupiler Pro League. We hadden het liever sportief afgedwongen, maar zijn uiteraard opgelucht dat we kunnen promoveren. De hele club met de spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers en vooral de fans verdienen het om in de hoogste afdeling te kunnen aantreden”, aldus Willems.

“Ik roep de fans wel op voorzichtig te zijn en deze promotie veilig te vieren, met respect voor de coronaregels en dus in eigen bubbel. Voor King Power en onze voorzitter Khun Top, die op een prachtige manier het werk van zijn vader wijlen Khun Vichai verderzet, is deze promotie een beloning voor de inspanningen die ze de afgelopen jaren voor OH Leuven leverden. We zullen de komende weken keihard verder werken om zo sterk mogelijk voor de dag te komen in de Jupiler Pro League.”