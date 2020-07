“De zilverrug viel me aan”, maar rechter gelooft stroper niet: zes jaar cel voor moord op gorilla

Vorig jaar verstrengde Oeganda de straffen voor stropers die gorilla’s doden. Een rechter maakt daar nu meteen gebruik van en veroordeelt de moordenaar van zilverrug Rafiki tot zes jaar gevangenis.

Stroper Felix Byamukama ontkende de feiten niet. Hij heeft inderdaad op 1 juni dit jaar de zilverrug gorilla Rafiki vermoord in het Bwindi Impenetrable National Park. “Maar ik kon niet anders want de gorilla viel me aan. Ik handelde uit wettige zelfverdediging”, zei Byamukama aan de rechter.

De rechter geloofde hem niet. Waarom had Byamukama een speer en een lasso bij toen de parkwachters hem kort na de feiten betrapten met een antilope in de laadbak van zijn kleine vrachtwagen? Dat duidde toch op voorbedachtheid. Felix Byamukama was aan het stropen.

Publiekstrekker

In het Ondoordringbare Nationale Park van Oeganda leeft de helft van de met uitsterving bedreigde gorilla’s. Alleen al daarom is het park een publiekstrekker. Rafiki was een van de vedetten van het park. Een 25-jarige gorilla die een groep van 25 gorilla’s leidde.

Corona legde ook in Oeganda het toerisme stil. De bevolking begint er weer te stropen om zo toch aan een inkomen te geraken. De voorbije maanden kreeg de politie van Oeganda meer dan 100 melding over illegale strooppartijen.

Maar president Yoweri Musereni laat zich niet vermurwen. Hij dringt er bij de rechters op aan dat ze gebruikmaken van de wet van vorig jaar die veel strenger is voor stropers. “Want als we alle dieren stropen, dan zullen de toeristen zeker niet meer naar Oeganda komen.”