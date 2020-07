Lierse-Kempenzonen speelt dit seizoen dan toch in 1B: “Wij hebben onze plaats in het profvoetbal”

Vorig seizoen dertiende in de eerste amateurklasse, volgend seizoen in 1B. Door de beslissing van de Pro League om volgend seizoen met achttien te starten in 1A promoveert Lierse-Kempenzonen opnieuw naar het profvoetbal. “We zijn er klaar voor”, zegt voorzitter Luc Van Thillo.

Twee jaar na het faillissement van SK Lierse zit Lierse-Kempenzonen opnieuw in 1B. De club profiteert onrechtstreeks van de juridische stappen van Waasland-Beveren, Beerschot en OHL om de vrije plaatsen op te vullen in ons profvoetbal.

“We hebben altijd met deze mogelijkheid rekening gehouden”, zegt voorzitter Luc Van Thillo. “Eerst dachten we te kunnen profiteren omdat er een aantal profclubs in financiële moeilijkheden kwamen en naast hun licentie dreigden te grijpen. We hebben daarop zelf een proflicentie aangevraagd en ook gekregen. Dat betekent dat we er klaar voor zijn.”

“We zijn een profclub met een volledige professionele kern die speelt in een professioneel stadion”, zegt Van Thillo. “Vorig jaar hadden we een minder seizoen maar daar hebben we lessen uit getrokken. We hebben veel spelers laten gaan en een nieuwe kern aangelegd met veel spelers uit 1B. Hier en daar is nog een versterking nodig, maar de basis staat er.”

Geen kampioensfeestje

Een kampioensfeestje gaat Van Thillo niet bouwen. “Laat ons maar bescheiden blijven. We zijn vooral blij dat er een oplossing is voor het Belgisch voetbal en er niet langer in de rechtszaal maar op het veld gevochten wordt. Zelf hebben we ons niet gemoeid in de discussies. Maar we hebben onze contacten en we hebben de andere clubs laten weten dat we er klaar voor zijn.”

“Lierse-Kempenzonen heeft zijn plaats in het profvoetbal”, zegt Van Thillo. “We hebben al twee jaar lang 3.000 abonnees in eerste amateur. We hebben een geweldige en grote achterban. Het is fantastisch voor die duizenden fans dat we kunnen promoveren. Vorig seizoen speelden we meestal voor 4.000 fans, hopelijk komen er daar nu nog enkele bij.”