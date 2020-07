Ivan Leko over bekerfinale met Lamkel Zé: “Gewoon even alle ego’s opzij zetten”

Antwerp-coach Ivan Leko (42) sprak vrijdagavond de pers toe in het Koning Boudewijnstadion. De Kroatische ervaringsdeskundige – hij won hier als speler twee keer de beker – sprak onder meer over Didier Lamkel Zé, die hij in zijn selectie opnam. “Ik reken op hem.”

LEES OOK. Moet Lamkel Zé starten op de Heizel of niet? Meningen van Antwerp-iconen zijn verdeeld

“Het was een bizarre voorbereiding”, zei Leko. “Die extra maatregelen in Antwerpen kwamen er deze week ook nog bij. Dat maakte het er niet makkelijker op. Maar deze match is te belangrijk om het nu over problemen te hebben. Ik praat liever over nice things. We spelen morgen tegen de kampioen, tegen de grootste club van het land. Ik ben benieuwd tot wat we in staat zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we goed gaan zijn, maar of dat genoeg zal zijn? Ik zou stom zijn om te zeggen dat de kansen fifty fifty zijn. Want dan zeggen jullie straks na tien minuten dat ik niks van voetbal ken. (lachje) Het is géén fifty fifty, maar we gaan er met z’n allen alles aan doen om te winnen.”

Lamkel Zé

Met z’n allen, dat is mogelijk met Miyoshi. “Hij trainde de laatste dagen opnieuw met de groep, maar is nog geen honderd procent, we gaan zien.” En dat is zeker met Lamkel Zé. De Kameroener zit in de selectie en maakt kans om te spelen of zelfs te starten. “Dat kan ik nu niet zeggen, maar Didier is een van ons. Hij bleek de voorbije dagen op kwalitatief, mentaal en fysiek vlak in orde, dus ik reken op hem. Het was de beslissing van ons allen om hem erbij te pakken voor deze finale. Het gaat hier om een specifiek doel, en dan moet je in staat zijn om alle ego’s aan de kant te zetten. Wie wat gedaan heeft in het verleden of zal doen in de toekomst, wie goed is met wie, dat maakt nu allemaal even niet uit. We moeten gewoon 90 minuten – of 120 minuten – vol gas geven.”

Leko weet waarover hij spreekt, hij won als speler twee bekerfinales op de Heizel: eentje met Club Brugge (2007) en eentje met Lokeren (2012). “Dat was geweldig, natuurlijk. Het doet me ook geloven dat het geluk in zulke matchen aan mijn zijde kan staan.”

Staat Lamkel Zé aan de aftrap in de bekerfinale tegen Club Brugge? Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Haroun: “Niet over één speler praten”

Naast Leko zat de aanvoerder van Antwerp, en dat is nog altijd Faris Haroun (34). Want, zo zei zijn coach net nog: “Hij is de enige echter leider van de ploeg.” Voor Haroun is het bizar genoeg nog maar de eerste bekerfinale.

“Daarom schat ik deze wedstrijd – als ik naar de rest van mijn carrière kijk – ook heel hoog in. Het is een heel belangrijke match, maar dat is het voor ons allemaal. Nu we zo dicht bij een prijs zijn, willen we die ook winnen. We zijn opnieuw de underdog, zoals we al drie jaar de underdog zijn (glimlacht), maar ik start nooit een match met het idee dat we meer kans maken om te verliezen.”

Even leek het erop dat Haroun niet tijdig zou klaar geraken voor de finale. Maar hij staat er toch weer. “Ik heb een kleine blessure gehad tijdens de stage en ben pas een week of twee met de groep aan het trainen, maar met de medische staf en de physical coach heb ik geprobeerd om zo fit mogelijk te zijn. Tegen Lyon heb ik toch al dertig minuten kunnen meedoen en ondervond ik geen reactie. Dat deed deugd.”

Hij staat dus gewoon in de ploeg, wie weet samen met Lamkel Zé. Maar dat thema ontweek Haroun toch liever. Gevraagd naar hoe de spelers hem hadden ontvangen, antwoordde hij kort/niet. “Didier is inderdaad opnieuw met ons aan het trainen.” Om dan een vraag later er nog heel eventjes op in te gaan. “Ik wil gewoon niet over één speler praten. De finale is belangrijker is dan één speler. Wie nu deel uitmaakt van de groep, is voor ons even niet belangrijk. We zijn hier samen voor één doel en dat is die wedstrijd winnen.”

Revanche pakken dus voor vorig jaar, toen Antwerp hier werd uitgeschakeld door AZ. “Dat was een andere context. Naar beleving toe was dat top, sportief natuurlijk niet. Maar dit is iets anders, dit is een bekerfinale. En we gaan alles doen om die beker naar huis te brengen.”