Zoekactie met helikopter en reddingsboten naar vermiste zwemster… die nietsvermoedend op strand zit

Oostende - In Oostende werd vrijdagavond een zoekactie gedaan naar een vermiste zwemster. De vrouw van 26 jaar ging ter hoogte ’t Klein Strand omstreeks 18 uur zwemmen in zee.

Ruim een half uur later had haar vriend haar nog steeds niet terug gezien. Hij verwittigde de hulpdiensten en die startten een zoekactie op. De NH90-helikopter werd opgetrommeld en ook enkele reddingsboten gingen op zoek naar de vrouw.

De dame stond bekend als een goeie zwemster, maar men wou geen risico nemen. Uiteindelijk trof een agent van de lokale politie haar even na 19 uur aan op het strand. Ze verkeerde in goeie gezondheid en wist niet dat men naar haar op zoek was. De zoekactie kon dan ook een half uurtje nadat die opgestart werd al gestaakt worden.