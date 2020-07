Peter Croonen: “Of ik voorzitter blijf, is niet belangrijk”

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, gaf op een persconferentie meer duiding over het nieuwe competitieformat en hoe die beslissing tot stand gekomen is. Croonen hoopt nu vooral dat de rust kan terugkeren.

“Het was een belangrijke dag die zich moeilijk aankondigde”, zei Croonen. “Vanochtend zat iedereen nog heel erg in zijn eigen positie, in zijn eigen overtuiging. Ik ben blij dat het gelukt is om tot een breed gedragen akkoord te komen. Misschien is het te laat. Daar zal nog zeker over geschreven worden. Maar het belangrijkste is dat vanaf morgen de bal opnieuw kan rollen.”

Geen gezichtsverlies geleden

“De beslissing van 15 mei hebben we om oprechte redenen genomen. Toen was 16 ploegen in 1A en 8 ploegen in 1B de voorkeur van de meeste ploegen. In de algemene vergadering werd met 84 procent van de stemmen voor het voorstel gestemd. Ik vond zestien in 1A persoonlijk beter, maar Waasland-Beveren heeft zich tot het einde geweerd voor de rechtbank. Gelukkig zijn het nog altijd de rechters die beslissen in ons land. Het is pas nu zestien en acht niet meer mogelijk is, dat andere opties mogelijk werden.”

“Onze beslissing van vandaag heeft moed geëist”, benadrukt Croonen. “Over twee jaar zijn er drie rechtstreekse degradanten. Het vergt moed voor veel ploegen om die sportieve uitdaging aan te gaan. We gaan ook twee seizoenen op rij Play-off 1 beperken tot vier ploegen. Ook dat vergt moed van de ploegen die om de play-offs strijden. Maar dat is topsport. Je moet proberen zo goed mogelijk te zijn.”

“Hoop dat de rust nu kan weerkeren”

“Ik hoop dat we door de storm zijn en dat dit weekend de bal kan rollen. Een van onze uitdagingen is dat er te veel rechtszaken zijn. Er komt een doorlichting van onze werking. Als dat zou betekenen dat er een onafhankelijke voorzitter moet komen, dan is dat zo. Wie aan het hoofd staat is niet belangrijk. Ik ben niet vergroeid met mijn positie. Het zijn niet de makkelijkste maanden geweest. Ik heb me afgevraagd waar ik mee bezig was. Mijn professioneel leven, KRC Genk en de Pro League. Maar ik ben iemand die niet gaat lopen op het moment dat hij in de storm zit. Hopelijk zijn we nu door de storm. Of ik daarna een rol zal spelen is van ondergeschikte orde. Pierre François (CEO) staat er op dezelfde manier in. Niemand zit hier voor zijn eigen prestige of rekening. We zitten hier met een hart voor het Belgisch voetbal.”