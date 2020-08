Hoe de coronacirkel na vier maanden helemaal rond is: “Behalve: eerst was het ‘red de zomer’, nu ‘red Kerstmis’”

“Als we ons aan de regels houden, beschermen we de mensen van wie we houden.” Het zou een lastige quizvraag zijn: van wanneer dateert die uitspraak? Want wie de boodschappen van premier Sophie Wilmès (MR) en van Sciensano in maart en april naast die van de voorbije weken legt, ziet een opvallende parallel. De cirkel is rond. En hij zal wel nog eens ronddraaien, zeggen experts. Met één verschil: wat vroeger ‘red de zomer’ heette, wordt stilaan ‘red Kerstmis’. Of vólgende zomer.