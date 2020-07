Vijf ploegmaats van Rode Duivel Matz Sels besmet met coronavirus

Bij het Franse Strasbourg, de club van Rode Duivel Matz Sels, zijn maar liefst vijf spelers besmet geraakt met het coronavirus, dat meldt L’Equipe. Om wie het gaat is echter niet geweten.

Na een negendaagse stage in Evian bleken vrijdag vijf spelers van de Franse club besmet met het coronavirus. De gevallen werden ontdekt na de verplichte wekelijkse testing van de spelers. De spelers in kwestie zijn nu voor twee weken in quarantaine geplaatst. Ook de fandag, die normaal zondag zou plaatsvinden, werd geannuleerd.

Zeker is wel dat Sels zelf niet besmet is. De Rode Duivel is namelijk out met een scheurtje in de achillespees en verblijft zo lang hij in het gips zit in België.

Strasbourg eindigde vorig seizoen tiende in de stopgezette Franse hoogste klasse.