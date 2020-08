Coronavirus richt historische ravage aan in eurozone

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande lockdown hebben een heuse ravage aangericht in de eurozone. Dat blijkt uit de cijfers die het Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag publiceerde.

Voor de eurozone werd in de periode april tot juni een krimp opgetekend van 12,1 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Het gaat om veruit de scherpste daling sinds het begin van de metingen, aldus Eurostat. Het cijfer, dat gebaseerd is op een voorlopige schatting, komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

In het eerste kwartaal was al sprake van een neergang van de economie van het eurogebied met 3,6 procent. Om een idee te geven van de ernst van de situatie: voor België betekent de krimp dat de economische groei van de afgelopen 10 jaar in één enkel kwartaal is uitgewist.