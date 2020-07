Grote drukte op strand in Oostende op hete zomerdag: “Tevreden over spreiding, maar mondmasker dragen blijft een werkpunt”

Oostende - De zon scheen, en kijk: daar waren de files richting kust en de erg drukke stranden weer. Toeristen trokken naar Oostende om een dag door te brengen op het strand. Daarvoor moesten ze een plekje reserveren en moesten ze zelfs op het strand een mondmasker dragen. “We zijn tevreden”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Maar dat mondmasker blijft een werkpunt.”

Ongeveer 15.000 plaatsjes waren er vrijdag op het strand van Oostende. Die moesten gereserveerd worden: alleen wie een QR-code kon voorleggen, mocht het hete zand in. Te druk is het daardoor niet geworden, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “We zijn heel tevreden met de spreiding van de toeristen. We hebben nergens problemen vastgesteld met het bewaren van de afstand.”

Nochtans doken op sociale media foto’s op van schijnbaar overvolle stranden waar die afstand niet gerespecteerd leek. Dat doet de waarheid geweld aan, zegt Tommelein. “Ik ben zelf op het strand geweest en ik heb vastgesteld dat het in orde was. Mensen hielden afstand en toonden respect voor de maatregelen. We hebben ook luchtbeelden bekeken en we zagen daar op dat vlak geen overtredingen.”

(lees verder onder de tweet)

Ofwel lukt de spreiding niet in #Strand #Oostende met hun systeem, ofwel kloppen de gebruikte aantallen niet . Maar dit ziet er niet uit zoals het hoort. Best aanpassen voor de komende dagen. @Barttommelein pic.twitter.com/fcXsAR0WWK — John Crombez (@johncrombez) July 31, 2020

Waar wel tegen gezondigd werd, is het dragen van een mondmasker. “Ik heb inderdaad veel mensen gezien die het niet droegen. Het is duidelijk dat niet iedereen het even nauw neemt met die regel. Ik stelde dat vast bij oudere mensen die zich in hun vrijheid beknot voelen, maar ook bij jongeren. Sommigen zijn ook onwetend, merkte ik toen ik hen aansprak. Maar ik had wel het gevoel dat iedereen een mondmasker bij had.”

De personen zonder mondmasker kregen gisteren een vingerwijzing van de burgemeester. “Maar zo tolerant gaan we niet blijven”, zegt Tommelein. “In het begin kunnen we begrip hebben, maar naarmate de tijd vordert gaan we strenger worden en boetes uitdelen. Dat zijn coronaboetes, van 250 euro. Dat is maar correct voor de mensen die zich wel aan de regels houden.”