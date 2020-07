Twitter verwijdert ex-leider Ku Klux Klan voorgoed

Socialmediagigant Twitter heeft een voormalige leider van de racistische splintergroep Ku Klux Klan (KKK) voorgoed verwijderd. Volgens Twitter schendt David Duke (70) herhaaldelijk de gebruiksvoorwaarden van Twitter door geweld aan te moedigen. Hij had ruim een decennium een account en zeker 50.000 volgers. Hij maakte zich ook schuldig aan het bedreigen van mensen vanwege hun religie, ras of bevolkingsgroep.

Twitter verwijdert duizenden accounts waar ideeën worden uitgedragen die haat en discriminatie zouden bevorderen, onder meer van de ultrarechtse groep QAnon. Die wordt door de FBI beschouwd als een mogelijke bron van “binnenlands terrorisme”.

De Ku Klux Klan, dat ‘cirkel van broeders’ zou betekenen, is een geheim genootschap dat werd opgericht in het zuiden van de Verenigde Staten toen dat in 1865 de burgeroorlog had verloren. De beweging wilde de exclusief blanke samenleving handhaven en met geweld voorkomen dat vrijgelaten slaven van Afrikaanse afkomst meer invloed kregen. De VS worstelden meteen met de KKK en zes jaar na de oprichting werd de beweging door justitie en leger zwaar vervolgd. De KKK was zo tien jaar na de burgeroorlog vrijwel uitgeschakeld.

De KKK vond zichzelf honderd jaar geleden opnieuw uit als ondergrondse tegen on-Amerikaanse invloeden en daartoe werden zwarten, rooms-katholieken, joden en veel immigranten die werk zochten gerekend. De beweging heeft veel aandacht getrokken, maar bestaat volgens waarnemers voornamelijk als een ultrarechtse ongecoördineerde splintergroep van mogelijk slechts 5.000 personen in heel de VS.