“Op zijn best kan je het een zieke boel noemen”: de conferentie die een oorlog beëindigde en er een startte

Zondag klokslag halfeen is het 75 jaar geleden dat na een marathon van twee weken de conferentie van Potsdam werd beëindigd. De Big Three – de VS, de USSR en Groot-Brittannië – verdeelden er net na de overwinning op nazi-Duitsland de wereld. Door meer dan een speling van het lot nam de vijandigheid onder de geallieerden toe. De conferentie over het einde van de oorlog werd er een die leidde tot nieuwe, waaronder de Koude oorlog.

Het was een idee van Stalin om na bijeenkomsten in Teheran (eind november 1943) en Jalta (februari 1945) in de zomer van 1945 nog een conferentie van The Big Three te houden om een aantal problemen op ...