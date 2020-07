Chaos aan station van Oostende: duizenden dagjestoeristen op elkaar gepakt door stilstaande trein, politie moet ingrijpen

Oostende - Aan het station van Oostende is vrijdagavond chaos ontstaan. Duizenden gestrande dagjestoeristen stonden er veel te dicht bij elkaar op treinen richting Gent en Brussel te wachten, maar door een technisch probleem hadden die fikse vertraging en er kwamen steeds meer mensen bij. De politie had het erg moeilijk om de situatie onder controle te krijgen.

Door een technisch probleem aan de seinen troepten de wachtenden, quasi allemaal met mondmasker, iets voor 20 uur samen aan het station van Oostende. “Het waren mensen die naar het binnenland wilden, en vooral groepen vanuit Brussel”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Reken dat op een trein 700 tot 1.000 mensen kunnen, dus daar zullen zeker een paar duizend mensen gestaan hebben.”

Een van de wachtenden was een 18-jarige student uit Dendermonde. “Er was chaos, het leek wel een slecht georganiseerd festival”, zei hij. “Iedereen stond door elkaar en veel te dicht bij elkaar. De politie bleef roepen dat iedereen achteruit richting het grote plein daarachter moest, maar veel mensen gingen daar niet op in.”

Geëscaleerd

Toen iets na 20 uur een trein naar Brussel toekwam, escaleerde de situatie even. “De politie opende het poortje naar dat perron, en ook mensen die andere treinen moesten hebben zijn daar mee doorgeglipt”, zegt Tommelein. Van spreiding was geen sprake: wie kon, sprong op de snel overvolle treinen, zag de student, die anoniem wenst te blijven. “Het was een overrompeling. De mensen zaten enorm op elkaar gedrukt. Het was echt niet verantwoord.” De NMBS besliste daarop alle treinverkeer even stil te leggen.

Tommelein betreurt de feiten. “Maar de politie deed wat ze kon om de situatie onder controle te krijgen.” Dat lukte uiteindelijk pas rond 21.30 uur, toen het technisch probleem opgelost was en de treinen weer begonnen te rijden. Op dat moment waren ook al veel mensen zelf naar huis gegaan. “We lieten toen de ene na de andere trein vertrekken om de passagiers alsnog te kunnen spreiden”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

De student blijft met een slecht gevoel achter. “Ik ben heel veel aangeraakt en heb mijn handen intussen al meerdere keren ontsmet. Dit was niet oké, echt niet.” Viroloog Marc Van Ranst reageerde ook al op de beelden. “Zo gaan we er niet geraken, vrienden”, schreef hij op Twitter.

Zo gaat het niet lukken, vrienden. https://t.co/518JfXQAq6 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 31, 2020