Westerlo overweegt juridische stappen, Pro League gaat in bemiddeling

Als enige club stemde Westerlo tegen de beslissingen die vrijdag genomen werden op de algemene vergadering van de Pro League. De Kemphanen menen als leider in de eindstand van 1B aanspraak te kunnen maken op een plek in 1A en beraden zich over juridische stappen. De Pro League stelt een bemiddelaar aan. "We willen dat het juridisch spel nu stopt", zegt CEO Pierre François.

Van de uitgebrachte stemmen over de totaliteit van de beslissingen die vrijdag werden afgeklopt, kleurde slechts één stem rood. Westerlo voelde zich gepasseerd, want meende dat het als tweede 1B-club samen met Beerschot of OHL moest opgaan. De Kemphanen hadden de algemene stand immers als leider afgesloten.

"Westerlo kondigde al aan zich te beraden over gerechtelijke stappen", bevestigde Pierre François, CEO van de Pro League. Er zal een bemiddelaar aangesteld worden. "We willen dat dit juridisch spel definitief stopt. Op het moment van de competitiestop in maart streden nog vier ploegen voor een plek in 1A. Dat waren KV Oostende, Waasland-Beveren, Oud-Heverlee Leuven en Beerschot. Die logica zijn we gevolgd."

"Er was geen oplossing waarbij geen enkele club de beslissing zou aanvechten, tenzij een 1A met twintig ploegen", vulde voorzitter Peter Croonen aan. "Maar dat scenario was niet gewenst, want wat doen we dan met de vijf in 1B? Is twintig ploegen het format dat past bij onze ambities als competitie? We kunnen niet ontkennen dat er een correlatie is tussen het moment dat we de play-offs hebben ingevoerd en onze verbeterde Europese coëfficiënt, de economische waarde die ermee gepaard gaan en onze sportieve prestaties in Europa. Ik ga liever naar een competitie met minder ploegen dan met meer."

De Pro League gaat ook bekijken of er wat kan gedaan worden aan de vele procedures die tegen de eigen vereniging worden opgestart. Dat kostte de Pro League enkele honderdenduizenden euro's. "Spijtig genoeg hebben Belgische clubs nogal snel de neiging om allerlei zaken aan te vallen. Dat is begrijpelijk vanuit een clubperspectief, maar niet goed voor het Belgisch voetbal in zijn geheel. Hoe we minder geschillen kunnen hebben, is een denkoefening die we zullen maken", aldus Croonen.