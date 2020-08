Lille bereidt finaal bod op David voor: dertig miljoen euro of niets

Gent - De onderhandelingen tussen AA Gent en Lille over de overgang van Jonathan David bereiken een beslissende fase. De Franse topclub bereidde een nieuw én finaal bod voor en hoopt dit weekend een doorbraak te bereiken.

Het nieuwe bod zou – inclusief bonussen – dertig miljoen euro bedragen. Het is de vraag of dit voldoende zal zijn voor AA Gent, dat 35 miljoen euro voor ogen had. Indien er dit weekend geen doorbraak zou volgen, zal Lille naar alle waarschijnlijkheid andere pistes bewandelen. Doelman Jari De Busser gaat aan de slag bij Lommel.