Victor Osimhen (ex-Charleroi) wordt ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli, ook Charleroi casht

Napeli heeft zich vrijdag versterkt met de Nigeriaanse international Victor Osimhen. De club van Dries Mertens betaalt naar verluidt 80 miljoen euro aan Rijsel om de 21-jarige spits over te nemen. Dat maakte Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van de Napolitanen, zelf bekend. Osimhen zal in Italië vier miljoen euro per jaar verdienen.

Twee seizoen geleden speelde Osimhen nog in de Belgische competitie. Charleroi huurde de Nigeriaan van Wolfsburg, nadat hij eerder werd doorgestuurd bij Club Brugge en Zulte Waregem. Bij de Carolo’s imponeerde Osimhen. Hij scoorde tijdens het seizoen 2018-2019 twintig keer, waardoor Charleroi besloot zijn aankoopoptie van 3,5 miljoen euro te lichten.

Kort daarna verkocht het de aanvaller door aan het Franse Lille voor meer dan 12 miljoen euro. Afgelopen seizoen was hij met 13 doelpunten in 27 wedstrijden ook erg trefzeker in de Franse competitie. In de Champions League scoorde hij twee keer.

Nu wrijft Charleroi zich opnieuw in de handen, want bij zijn transfer van Charleroi naar Lille werd namelijk nog een doorverkoopclausule in het contract opgenomen. Daardoor zal Charleroi opnieuw enkele miljoenen mogen bijschrijven op zijn rekening.

