KV Mechelen mag niet trainen in Vlaams-Brabant

KV Mechelen trainde gisteren in Metz, waar het vandaag een oefenmatch speelt tegen de Franse club. De bedoeling was om te trainen in Kampenhout, net over de provinciegrens met Vlaams-Brabant. Maar de Kakkers kregen nul op het rekest vanwege de covid-situatie in de provincie Antwerpen. Antwerp mocht wel trainen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waar het vandaag de bekerfinale speelt.

“We rekenen erop dat we volgende week wel opnieuw dicht bij huis mogen trainen”, zegt algemeen directeur Frank Lagast. “Want anders zijn de Antwerpse clubs serieus in het nadeel.”

De Pro League erkent het probleem, maar maakt zich sterk dat de overheid volgende week het licht op groen zet. “We staan in contact met Marc Van Ranst en de specialisten van de GEES”, zegt CEO Pierre François. “Die mensen weten dat de clubs veel geld en middelen hebben geïnvesteerd in tests en andere maatregelen. We hopen dat we dit weekend tijdens de bekerfinale en de promotiefinale kunnen bewijzen dat profploegen en profspelers klaar zijn om hun beroep uit te oefenen.”