Paris Saint-Germain heeft naast de competitie en de Franse beker nu ook de Ligabeker gewonnen. In het Parc des Princes stond het na verlengingen nog 0-0 en ook in de strafschoppenreeks ging het lange tijd gelijk op, maar uiteindelijk was PSG het best vanop elf meter. Sarabia trapte de beslissende strafschop binnen, nadat Keylor Navas de poging van Traoré gestopt had. Jason Denayer stond bij Lyon de hele wedstrijd op het veld.