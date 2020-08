Van Will Tura-aansteker tot Will Tura-kostuum, Peter (49) heeft het allemaal: “Alleen jammer dat hij nog nooit is komen kijken”

As -

Je hebt fans van Will Tura en dan heb je Peter Leeman uit As. Hij is de overtreffende trap en verzamelt zowat alles wat met de koning van het Vlaamse lied te maken heeft. “Spijtig genoeg heeft hij mijn verzameling nog nooit gezien”, zegt Peter over zijn idool die zondag zijn 80ste verjaardag viert.